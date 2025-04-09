Утиный карьер начали чистить

В Тюмени началась очистка популярного среди горожан обводненного карьера Утиный, расположенного вблизи пересечения улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской.
Городская администрация дала старт механизированной очистке этого водоёма, аналогичный подход с использованием многофункциональной техники ранее успешно применялся при расчистке Южного пруда. Он продемонстрировал эффективность и бережное отношение к экологии.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени, завершение работ по очистке Утиного карьера запланировано на конец сентября.
Фото - департамент городского хозяйства администрации города Тюмени
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru