Тюменская область примет финалы олимпиады "Я – профессионал"

Всероссийская олимпиада для студентов предоставляет молодым специалистам по всей стране шанс проверить свои знания и практические навыки в более чем 70 предметных областях, а также спланировать свою карьеру.

Финальные этапы олимпиады проходят в различных городах России, что дает участникам возможность выбирать удобные для них площадки, знакомиться с новыми регионами и расширять свои профессиональные контакты.

В Тюменском государственном университете состоятся финалы по двум направлениям:

13 апреля — "Нефтегазовое дело";

17 апреля — "Финансы и кредит".

Геннадий Гурьянов, первый заместитель гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей", отметил: "Заключительный этап соревнований – это последний рывок, когда нужно сосредоточиться и продемонстрировать свои профильные знания и навыки. Уверен, что 257 студентов из 7 университетов Тюменской области успешно справятся с этой задачей и покажут высокий уровень подготовки".

Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупных российских компаниях. Для медалистов предусмотрены премии до 300 000 рублей.

Олимпиада проходит в рамках проекта "Россия – страна возможностей", который является частью нацпроекта "Молодежь и дети", при поддержке Министерства науки и высшего образования России.