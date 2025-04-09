Тюменская область примет финалы олимпиады "Я – профессионал"

Всероссийская олимпиада для студентов предоставляет молодым специалистам по всей стране шанс проверить свои знания и практические навыки в более чем 70 предметных областях, а также спланировать свою карьеру.
Финальные этапы олимпиады проходят в различных городах России, что дает участникам возможность выбирать удобные для них площадки, знакомиться с новыми регионами и расширять свои профессиональные контакты.
В Тюменском государственном университете состоятся финалы по двум направлениям:
13 апреля — "Нефтегазовое дело";
17 апреля — "Финансы и кредит".
Геннадий Гурьянов, первый заместитель гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей", отметил: "Заключительный этап соревнований – это последний рывок, когда нужно сосредоточиться и продемонстрировать свои профильные знания и навыки. Уверен, что 257 студентов из 7 университетов Тюменской области успешно справятся с этой задачей и покажут высокий уровень подготовки".
Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупных российских компаниях. Для медалистов предусмотрены премии до 300 000 рублей.
Олимпиада проходит в рамках проекта "Россия – страна возможностей", который является частью нацпроекта "Молодежь и дети", при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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