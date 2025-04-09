Тюменская область примет финалы олимпиады "Я – профессионал"

16:00 09 апреля 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Всероссийская олимпиада для студентов предоставляет молодым специалистам по всей стране шанс проверить свои знания и практические навыки в более чем 70 предметных областях, а также спланировать свою карьеру.

Финальные этапы олимпиады проходят в различных городах России, что дает участникам возможность выбирать удобные для них площадки, знакомиться с новыми регионами и расширять свои профессиональные контакты.

В Тюменском государственном университете состоятся финалы по двум направлениям: 

13 апреля — "Нефтегазовое дело"; 

17 апреля — "Финансы и кредит".  

Геннадий Гурьянов, первый заместитель гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей", отметил: "Заключительный этап соревнований – это последний рывок, когда нужно сосредоточиться и продемонстрировать свои профильные знания и навыки. Уверен, что 257 студентов из 7 университетов Тюменской области успешно справятся с этой задачей и покажут высокий уровень подготовки".

Дипломанты олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупных российских компаниях. Для медалистов предусмотрены премии до 300 000 рублей.

Олимпиада проходит в рамках проекта "Россия – страна возможностей", который является частью нацпроекта "Молодежь и дети", при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2025