Житель Югры стал жертвой интим-мошенников

В дежурную часть МОМВД России "Ханты-Мансийский" обратился 22-летний югорчанин с необычной историей. Решив провести вечер в компании девушки, он наткнулся в интернете на сайт, обещающий интим-услуги. Выбрав подходящую анкету, парень позвонил по указанному номеру, но на его звонок никто не ответил.

Спустя некоторое время в мессенджере ему написала незнакомка, которая сообщила, что для получения услуги нужно внести предоплату — семь тысяч рублей, а также 20 тысяч за страховку. В ходе дальнейшей переписки юношу убедили, что его деньги не дошли до адресата, и попросили повторить перевод. Поддавшись на уловки мошенников, он перевел на неустановленные счета более 97 тысяч рублей.

В отношении данного инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), что может грозить злоумышленникам до 5 лет лишения свободы. Полицейские активно работают над установлением и задержанием подозреваемых.