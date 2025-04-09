Банк и оператор мобильной связи задержат отправку смс при подозрительных звонках

Организации обеспечат дополнительную защиту от телефонных мошенников. Если пользователи запросят код доступа в онлайн-банк во время телефонного разговора, оператор задержит смс. Когда бы она ни пришла – во время разговора или по окончании звонка, – информация в сообщении потеряет актуальность. Это позволит уменьшить риски для клиента при атаке злоумышленников.

Инициатива направлена на защиту самой уязвимой для обмана аудитории – старше 60 лет и молодых людей от 14 лет до 21 года. Мошенники под разными предлогами запугивают жертв, убеждая передать им коды из смс для доступа к аккаунту в Госуслугах или для входа в онлайн-банк. После этого на Госуслугах злоумышленники могут воспользоваться электронной подписью и взять кредит или микрозайм, оформить несколько eSIM-карт на имя жертвы, а в онлайн-банке – изменить пароль, подтвердить вывод средств или оформить кредиты. При этом, по новому закону, с 1 июня операторы связи будут доставлять смс с кодами доступа для Госуслуг только после окончания разговора, если они были запрошены во время телефонных звонков.

"Большинство сценариев мошенников опираются на то, чтобы заполучить код из SMS, а вместе с ним – доступ к важным цифровым сервисам. Наша инициатива поможет уберечь от беды: будет время проанализировать разговор с злоумышленниками, оценить свои действия, связаться с родственниками или службой поддержки оператора. ВТБ как наш стратегический партнер первым среди банков поддержал эту инициативу. Уверены, что только так – общими усилиями операторов, банков и регулятора – мы сможем противостоять мошенничеству", – прокомментировал генеральный директор T2 Антон Годовиков.

Старший вице-президент ВТБ Игорь Майстренко отметил, что обмен данными и интеграция с сервисами операторов связи поможет банкам более эффективно бороться с мошенниками. Он также добавил, что в прошлом году клиенты-пенсионеры получили более 40 млн рублей по бесплатным страховкам от мошенничества.