Тюмень за день: 23 ноября

18:10 23 ноября 2020
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Автоинспекторы объявили в розыск водителя внедорожника, сбившего пешехода в Дербышах

21 ноября 18:15 в деревне Дербыши водитель предположительно внедорожника "Тойота" сбил переходившего улицу мужчину и скрылся с места ДТП.

В Тюменской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 17 тысяч человек

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах.

В Тюмени задержали подростка за рулем "Жигулей"

Автоинспекторам восьмиклассник сообщил, что машину он купил за 15 тысяч рублей.

Теги: Тюмень за день
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