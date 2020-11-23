Тюмень за день: 23 ноября

Автоинспекторы объявили в розыск водителя внедорожника, сбившего пешехода в Дербышах
21 ноября 18:15 в деревне Дербыши водитель предположительно внедорожника "Тойота" сбил переходившего улицу мужчину и скрылся с места ДТП.
В Тюменской области с начала пандемии коронавирус выявлен у 17 тысяч человек
Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 114 502 случая коронавируса в 85 регионах.
В Тюмени задержали подростка за рулем "Жигулей"
Автоинспекторам восьмиклассник сообщил, что машину он купил за 15 тысяч рублей.
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