Тюмень за день: 10 ноября

В Тюмени работает горячая линия по профилактике коронавируса
За прошедшую неделю на линию поступило более 3 тысяч звонков.
За сутки в Тюменской области скончались три человека с COVID-19
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 94 пациента с коронавирусом.
Тюменцев приглашают обсудить городской бюджет
Его параметры сопоставимы с бюджетами текущего и прошлого годов.
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