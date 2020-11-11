Тюмень за день: 10 ноября

18:00 10 ноября 2020
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В Тюмени работает горячая линия по профилактике коронавируса

За прошедшую неделю на линию поступило более 3 тысяч звонков.

За сутки в Тюменской области скончались три человека с COVID-19

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 94 пациента с коронавирусом.

Тюменцев приглашают обсудить городской бюджет

Его параметры сопоставимы с бюджетами текущего и прошлого годов.

Теги: Тюмень за день
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