Ветеринар рассказала о симптомах респираторных инфекций у собак и кошек

Бронхит, трахеит, ринит, отит, заболевания мочеполовой системы у собак могут возникнуть из-за переохлаждения и заражения вирусными инфекциями. Защитить домашних питомцев от болезней помогут регулярные прививки и правильный уход.

"Когда вы гуляете с собакой, не забывайте давать ей возможность как можно больше двигаться. Поиграйте с ней в игры, побегайте, отпустите с поводка, - физическая активность поможет не замерзнуть", - советует ветеринар Виктория Шиповская.

По приходу домой остается риск простудиться: если пес мокрый и лег на холодный пол или поспал на сквозняке, переохлаждения не избежать. Обязательно после улице насухо вытирайте шерсть питомца или сушите феном, если собака позволяет. В дождь можно надевать непромокаемый комбинезон, он защитит и от воды, и от грязи.

Собаки на начальной стадии болезни начинают кашлять. Главное – не пропустить это, ведь многие владельцы списывают кашель на то, что пес просто подавился. Дальше уже появляются выделения из носа и чихание, появляется вялость, поднимается температура. Это может привести к воспалению легких. Потому важно не тянуть, а ехать к ветеринару как можно быстрее, отмечает Шиповская.

Кошки чаще всего болеют ринотрахеитом, кальцивирозом и вирусным насморком. Если ваша кошка начала кашлять, чихать, у нее текут слезы, поднимается температура, а из носа появились выделения - это тоже повод обратиться к специалисту, пишет "АиФ - Западная Сибирь".