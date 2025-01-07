Искусственные ели могут быть опасны для домашних животных

Новогодняя ель — потенциальный источник опасности для домашних животных. Кошки и собаки часто воспринимают ее как новую игрушку или объект для исследования.

"Кошки часто забираются на ветви или пытаются сбить игрушки лапами, что приводит к опрокидыванию ели. Особенно опасно, если питомец проглотит игрушку, дождик или крючок для украшений, так как это может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта и потребовать срочной помощи ветеринара", — предупреждает ветеринарный врач Виктория Романовская.

Запах хвои от живой ели также привлекает животных, однако смола и эфирные масла дерева могут раздражать слизистую желудка.

"Острые иглы могут травмировать ротовую полость и органы пищеварения. Искусственные деревья не менее опасны — их пластиковые элементы и химические красители токсичны при попадании внутрь организма", — добавляет ветеринар.

Чтобы минимизировать опасность, необходимо обеспечить надежную установку новогодней елки. Дерево следует закрепить на прочной основе и дополнительно зафиксировать, например, привязав верхушку к стене или потолку. Эксперт рекомендует также использовать защитные барьеры или размещать елку в комнате с ограниченным доступом для питомцев.