Искусственный интеллект ожидает ужесточение регулирования

С развитием технологий искусственного интеллекта начинают активно ужесточать регулирование в этой области. Причины этого - в стремительном прогрессе технологий, который происходит быстрее, чем это было с криптовалютами 6−7 лет назад.

"Искусственный интеллект стал доступен каждому пользователю на расстоянии вытянутой руки, что создает необходимость в создании эффективных регуляторных механизмов, - рассказал эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко. - Одной из ключевых проблем является интеграция ИИ в системы продвижения мнений и пропаганды. Например, пользователи, находясь в разных странах и имея схожие профили, могут получать совершенно разные результаты на основе одних и тех же запросов. Это может быть использовано для продвижения определенных идей, характерных для конкретного региона, что вызывает опасения по поводу манипуляции общественным мнением".

"С точки зрения социума, развитие больших языковых моделей может привести к появлению виртуальных помощников и друзей, что потенциально решит проблему одиночества для многих людей. Однако это также открывает двери для сбора маркетинговой информации, что может быть использовано компаниями для манипуляции потребительским поведением", - говорит Владимир.

В ближайшие год-полтора ожидается, что многие компании начнут активно инвестировать в разработку ИИ-технологий, что приведет к созданию новых бизнес-моделей, - сообщает АиФ-Тюмень.