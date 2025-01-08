В 2024 году тюменцы выигрывали в лотерею

Самая крупная удача нашла жителей Тюмени в аккурат 1 января 2024 года. Семья токаря Юрия и логопеда Светланы выиграла в лотерее целый миллиард рублей. Чуть больше двух недель супруги не обращались за выигрышем – и вся Тюменская область искала тайных миллиардеров. А некоторые и вовсе начали через СМИ обращаться к выигравшим с просьбой помочь то с квартирой, то с машиной, то на лечение, а кто-то просто на веселую жизнь.

Только 18 января Семеновы пришли за выигрышем. Мечты у новоявленных миллиардеров оказались простыми – купить просторное жилье, помочь детям, поправить здоровье и открыть логопедический центр. Семья получила средства летом – правда, не миллиард, а чуть больше 850 миллионов – остальное съели налоги. После этого они благоразумно пропали из повестки.

В апреле еще один тюменец – логист Анатолий - выиграл в лотерею 14 миллионов рублей. У него в семье двое детей – сын и дочь, поэтому он решил пустить выигрыш на покупку большой квартиры.

В июне неизвестный тюменец выиграл в еще одной лотерее 33,6 миллиона рублей. Однако он не объявился за деньгами – на это у него есть 3,5 года.

В декабре мостостроитель Игорь сорвал куш в 60 миллионов рублей. Он решил остаться анонимным, но сообщил организаторам, что воспитывает троих детей, а за два месяца до выигрыша остался без работы. Что интересно, в марте 2024 года он уже выигрывал 7,7 миллиона рублей, которые положил на вклад, - сообщил Вслух.ру.