О стратификации семян рассказала агроном

Январь – самое время для стратификации, выдерживанию семян в условиях одновременно холода и влажности с целью их пробуждения и стимулирования к прорастанию, считает агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Маргарита Шляпина.

Представьте, что будет, если упавшее осенью с растения семя сразу прорастет. Проклюнувшийся слабый проросток погибнет с наступлением зимы. Поэтому природа позаботилась об этом и заложила в семена программу, допускающую их прорастание только после периода зимнего холода – весной, при наступлении устойчивого тепла. Стратификация имитирует зимний период, давая семенам сигнал: зима прошла, можно прорастать.

Основным овощным культурам, такие как огурцы, перцы, помидоры не нуждаются в такой процедуре. А вот всем видам хвойных, плодовых, кустарников, деревьев, многолетних цветов, трав эта процедура только на пользу.

Для стратификации требуется постоянный температурный режим от 0 до +4 °С, для этого нам подойдет холодильник. Сеем семена в контейнер с влажным грунтом, накрываем стеклом или пленкой и помещаем в холодильник. Периодически достаем, проветриваем пару минут и убираем обратно. Этот способ подойдет тем, у кого в холодильнике достаточно места, либо у вас не большой объем сева.

Для экономии места в холодильнике, можно взять зип пакет, насыпать в него слегка влажный вермикулит, поместить семена, перемешать, закрыть пакет и поместить в холодильник. В конце стратификации высыпаем субстрат на тарелку, выбираем семена и начинаем посев.

Время хранения семян в холодильнике зависит от вида и сорта, но для большинства семян многолетников 4-5 недель должно быть достаточно. Некоторым культурам необходим срок 3 месяца. Для других необходимо повторить стратификацию, после того как они какое-то время пробудут в тепле, - сообщает Мегатюмень.