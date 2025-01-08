Мероприятие "Внимание, каникулы!", проходит в Тюменской области

Тюменские автоинспекторы проводят профилактические акции по безопасности детей на дорогах в местах зимнего отдыха, у ледовых городков, елок в городах и селах региона.

В них принимают участие волонтеры, юные инспекторы движения, активная родительская общественность. Детям и родителям напоминают о необходимости соблюдать ПДД постоянно, в том числе во время праздников и каникул. Юным участникам движения автоинспекторы вручают памятки, календари, световозвращатели.

В акциях на федеральных трассах и у пешеходных переходов принимает участие Дед Мороз, который готов дарить детям конфеты и значки за знание ПДД, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

"В дни зимних каникул мы призываем взрослых водителей, в первую очередь родителей, к аккуратному вождению автомобилей при перевозке в них детей, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Главное, чтобы водитель был трезвым, соблюдал правила перевозки детей в автомобилях и берег своих маленьких пассажиров", - отметил Андрей Миллер.