Какие продукты опасны для домашних животных, рассказала врач

На что ориентироваться при выборе рациона, чтобы сохранить здоровье домашних питомцев, рассказала ветеринарный врач клиники "Ветэкспресс" Ирина Кокшарова.

– Питаться так, как мы, собаки и кошки не могут. У них совершенно другое строение, анатомия и физиология желудочно-кишечного тракта. Изготовители коммерческих кормов предоставляют упрощенный вариант – полностью сбалансированные корма, которые избавляют владельца от долгих расчетов, – отмечает врач.

Например, шоколад может вызвать судороги и гибель собак, а лук – развитие у них тяжелой анемии. От сыра, которым любят угощать питомцев владельцы, возникают тяжелые панкреатиты, которые приводят к некрозу поджелудочной железы. От жареной пищи развиваются проблемы ЖКТ. Молоко у кошек приводит к образованию солей в мочевом пузыре, а "макаронники" приходят сплошь с ожирением, - сообщает Тюменская область сегодня.