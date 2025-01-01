Домашние животные могут болеть и человеческими болезнями

Ветеринарный врач Максим Мезенцев рассказал о человеческих болезнях у животных.

– Болеют ли наши четвероногие друзья болезнями характерными и для людей? Да, болеют. Не всеми и не всегда, но не редко встречаются схожие диагнозы, симптомы, течение и даже лечебный процесс зачастую протекает по схожей схеме, – объяснил ветврач.

Среди наиболее часто встречающихся заболеваний, общих для людей и животных, – так называемые системные проблемы тех или иных органов и систем: сахарный диабет, острая и хроническая почечная недостаточность, миокардиты, циститы, пневмония и тромбоэмболии и многие другие.

У животных есть те же механизмы восприятия боли, как и у людей, поэтому в болезни, при травматизации, после перенесенных операций животные так же испытывают боль. Наши питомцы не могут говорить, поэтому они вслух не пожалуются на неприятные ощущения. При этом есть научные статьи на основании проведенных исследований, где говорится, что животные могут испытывать боль, страх.

Использование препаратов для людей в ветеринарной практике допустимы. Они используются и законодательно никак не ограничены.Но есть и те препараты, которые категорически нельзя использовать для наших четвероногих друзей. Их немало и по каждому конкретно лучше обсудить с ветеринарным специалистом в каждом конкретном случае, - сообщает Тюменская область сегодня.