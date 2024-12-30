Домашним животным нужно помочь пережить праздничные салюты

Как спасти питомцев от стресса во время праздников, поделились хозяева тюменских псов и специалист-кинолог.

Шпицу Роме 4 года, его хозяйка Елена Мирошниченко с тревогой по поводу фейерверков и салютов под Новый год знакома очень хорошо. Собака начинает суетиться, паниковать, пытается спрятаться, скулит от страха.

Был даже случай, когда в панике маленький песик убежал от хозяйки. Но сам нашел дорогу домой.

На самом деле Роман пес отважный, но ровно до того момента, как услышит хлопки и звуки разрывающихся салютов.

"Чтобы снизить стресс у собаки, мы дольше гуляем, плотно ужинаем перед прогулкой. Даем достаточно воды. И дома готовим уютное укромное местечко, куда кладем вкусняшки, чтобы там Рома мог пережить самое страшное", - делится лайфхаками Елена Мирошниченко.

Советует сохранять спокойствие хозяину. Принцип прост - спокойный хозяин, спокойная собака. Тревожность животные очень хорошо чувствуют, и она им передается.

Ветеринары лайфхаки Елены одобряют и советуют применять всем, кто столкнулся с проблемой стресса у животных из-за салютов и фейерверков.

Чтобы избежать проблем в каникулы, инструктор по дрессировке собак Екатерина Белова советует начинать заниматься подготовкой примерно за полгода.

Вам придется запастись терпением или доверить обучение опытному кинологу, который подберет программу тренировок в соответствии с характером и темпераментом животного. Если вы решили обучать любимца самостоятельно, то первое занятие все же проведите со специалистом, он подскажет наиболее эффективную схему.

Советы по адаптации к шуму:

- начинайте приучение с самого раннего возраста, выбирая для прогулок не только укромные места, но и гулкие улицы.

- предлагайте для игр пищащие, звенящие, мигающие игрушки, а также надутые воздушные шарики.

- включайте записи или видео с грохочущими фейерверками, грозой, стрельбой из тира, прибавляя громкость постепенно, - сообщает Вслух.ру.