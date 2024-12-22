Как уберечь елку от домашних животных

Елка может стать смертельно опасной для домашних животных. Например, можжевельник казацкий является крайне ядовитым, а употребление хвои сосны или ели может привести к травматизации пищеварительного тракта у питомцев.

"Искусственные елки, особенно изготовленные из экологически чистых материалов, считаются более безопасными. Однако угроза может исходить не только от самого дерева, но и от его украшений. Включенные гирлянды, стеклянные игрушки, электрические предметы и острые элементы декора могут нанести вред вашему любимцу" - рассказала кандидат биологических наук и догситтер Сервиса Догси, Наталья Рудакова.

Чтобы минимизировать риски, важно правильно организовать пространство и процесс подготовки к празднику. Елку можно оградить специальными игрушками. Существуют игровые тоннели, которые можно разместить под деревом, позволяя питомцу резвиться и удовлетворять свои охотничьи инстинкты без ущерба для себя и праздника. На рынке также есть специальные запахи, например, ароматы цитрусовых, и средства, помогающие отвадить питомца от елки.

"Отвлекайте питомца игрушками в других местах и обучайте его не трогать елку с помощью правильной дрессировки. Не забывайте, что важно не только верно выбрать и установить елку, но и следить за животным. Если вы планируете покинуть дом и сомневаетесь в безопасности вашего любимца, лучше изолировать его в другом помещении на это время", - уточнила Наталья Рудакова.

Кинолог и зоопсихолог Елизавета Орехова советует выбирать небьющиеся игрушки и отказаться от мишуры и "дождика". Коты часто жуют яркие украшения, а это может привести к печальным последствиям. Питомцы могут оказаться на операционном столе из-за того, что проглотили небезопасные элементы или порезались на разбившихся игрушках.

Важно и прочно зафиксировать дерево. Некоторые владельцы домашних животных креативно закрепляют елку сразу в трех плоскостях, включая стены, хотя это может испортить эстетику, - сообщает АиФ-Тюмень.