ГИБДД предупреждает тюменцев о сбоях при записи на госуслугах

15:22 28 октября 2020
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В связи с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с порталом госуслуг и затруднениями в записи на получение госуслуг по линии ГИБДД в подразделениях ГИБДД Тюменской области введен режим живой очереди.  Кроме того, в Тюмени   организована предварительная запись по телефонам.

Для записи на регистрацию транспорта в межрайонном отделе на ул.50 лет Октября, 63 в Тюмени  действует многоканальная линия 8-3452-29-11-31,  запись на получение госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения производится по тел.: 8-3452-79-44-38.

 

Теги: ГИБДД , госуслуги
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