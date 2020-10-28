ГИБДД предупреждает тюменцев о сбоях при записи на госуслугах

В связи с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с порталом госуслуг и затруднениями в записи на получение госуслуг по линии ГИБДД в подразделениях ГИБДД Тюменской области введен режим живой очереди. Кроме того, в Тюмени организована предварительная запись по телефонам.
Для записи на регистрацию транспорта в межрайонном отделе на ул.50 лет Октября, 63 в Тюмени действует многоканальная линия 8-3452-29-11-31, запись на получение госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительского удостоверения производится по тел.: 8-3452-79-44-38.
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