Тюменец погиб в горящем автомобиле на трассе Курган-Тюмень

Водитель "Лексуса"погиб в горящем салоне автомобиля после столкновения с большегрузом "МАН" на 159-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области. Движение по трассе на данном участке ограничено.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лексус" выехал на встречную полосу для совершения маневра обгона, при попытке вернуться в свою полосу из-за встречного транспорта, "Лексус" въехал в заднюю часть грузовика "МАН" и загорелся.
Погибшему водителю 24 года, он проживал в Тюмени, работал вахтовым методом на севере, пассажира вытащили проезжающие автомобилисты, он в больнице с тяжелыми травмами.
Сотрудники Госавтоинспекции предпринимают меры по ликвидации последствий трагедии и восстановлению бесперебойного движения транспорта.
Госавтоинспекция призывает водителей на федеральных автодорогах сбавить скорость, минимизировать опасные маневры в жаркую погоду и быть внимательнее.
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