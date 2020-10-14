Тюмень за день: 13 октября

Трое тюменцев осуждены за вымогательство денег у торговца орехами
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 55-летнего мужчины и его двух сыновей 22 и 28 лет.
В Тюменской области в полтора раза увеличат количество коек для ковидных больных
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о предпринимаемых мерах по повышению доступности медициной помощи жителям региона, и прежде всего пациентам с коронавирусом.
В Тюменской области скончался 82-летний мужчина с коронавирусом
Это 46-й случай смерти пациента с коронавирусом.
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