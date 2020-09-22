Тюмень за день: 22 сентября

18:00 22 сентября 2020
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В Тюменской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с

Штормовое предупреждение объявлено на завтра.

В Тюменской области 61 новый случай коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 8 942 случая заболевания COVID-19.

Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в доме по улице 50 лет ВЛКСМ

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, а также виновных лиц.

Теги: Тюмень за день
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