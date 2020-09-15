В Тюмени привлекли к ответственности 18-летнего водителя, ездившего по тротуару

13:03 15 сентября 2020
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автоинспекторы привлекли к административной ответственности 18-летнего водителя автомобиля "Лада Приора", который проехался по тротуару на улице Холодильной. Видео с нарушением ПДД было размещено в соцсетях.

Водительское удостоверение молодой человек получил полгода назад. Автоинспекторам водитель пояснил, что по-другому не мог заехать на парковку, а припарковаться ему было необходимо.  

"Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за нарушение правил тонировки автомобиля, управление транспортом без полиса ОСАГО, неиспользование ремней безопасности. В этот раз он наказан за езду по тротуару, штраф 2000 рублей", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: водители , ГИБДД , нарушения
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