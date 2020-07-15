У автобуса № 29 временно меняется схема движения

В Тюмени производственные работы пройдут на улице Котовского на участке от дома №52 до улицы Мельникайте. С 21.00 24 июля до 06.00 27 июля маршрут №29 будет следовать в объезд перекрытого участка

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.