У автобуса № 29 временно меняется схема движения

09:25 15 июля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени производственные работы пройдут на улице Котовского на участке от дома №52 до улицы Мельникайте. С 21.00 24 июля до 06.00 27 июля маршрут №29 будет следовать в объезд перекрытого участка

На время перекрытий автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановках по маршруту объезда, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: ограничение движения , Тюменьгортранс
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2020