У маршрута № 85 на месяц изменится схема движения

В Тюмени на улице Анатолия Замкова для маршрута № 85 на месяц в связи с производственными работами вводится схема объезда.
С 21 июля по 21 августа движение автобуса № 85 "ул. Федюнинского — мкр. Утешево" организовано до с/о "Садовое" всеми рейсами без заезда на "мкр. Утешево" и остановочные пункты "Детский сад № 151" (в обоих направлениях).
Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе пересечения улице Купцов Кухтериных и улице Анатолия Замкова, сообщает Тюменьгортранс.
Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по телефону справочной службы 8-800-250-0722. Звонок бесплатный.
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