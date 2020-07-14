У маршрута № 85 на месяц изменится схема движения

В Тюмени на улице Анатолия Замкова для маршрута № 85 на месяц в связи с производственными работами вводится схема объезда.

С 21 июля по 21 августа движение автобуса № 85 "ул. Федюнинского — мкр. Утешево" организовано до с/о "Садовое" всеми рейсами без заезда на "мкр. Утешево" и остановочные пункты "Детский сад № 151" (в обоих направлениях).

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах в районе пересечения улице Купцов Кухтериных и улице Анатолия Замкова, сообщает Тюменьгортранс.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по телефону справочной службы 8-800-250-0722. Звонок бесплатный.