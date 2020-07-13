На неделе в Тюмени до +35°С и без осадков

09:15 13 июля 2020
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Фото: pixabay.com

Жара в Тюмени задержится еще на неделю.

Сегодня, 13 июля, в городе днем до +31°С, ясно и бз осадков. Во вторник, 14 июля, до +30°С, ясно, дождей не предвидится.

Со среды по субботу, с 15 по 18 июля, в Тюмени в дневное время суток +34°С...+35°С, без осадков, ясно.

В воскресенье, 19 июля, в областном центре днем малооблачно, возможен небольшой дождь с грозой и до +32°С.

Теги: жара , погода
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