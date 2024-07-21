Как помочь собакам в жару, рассказали тюменцам

Чтобы облегчить пребывание животных во время прогулок под палящим солнцем, следует учитывать главную опасность - тепловой удар. Следовательно, для продуктивных прогулок без вреда для питомца требуется снизить риск его возникновения. Один из способов – выбор времени для выгула. Лучше всего делать это ранним утром или поздним вечером. В этих случаях солнце не такое интенсивное, а температура воздуха комфортная для собаки.

Также стоит обратить внимание на длительность прогулок. Бренд-менеджер товаров для животных Александра Шикина отмечает, что выход на улицу для питомца не должен превышать 20 минут.

Также важным элементом безопасной прогулки для собак являются аксессуары: шлейки требуется выбирать из дышащих материалов. Вместе с тем можно использовать охлаждающие попоны и жилетки, сообщает Тюменская область сегодня.