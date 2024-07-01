В Тюмень возвращается жара

Первая половина недели обещает пройти без осадков, во второй половине вероятны небольшие дожди, но и потепление до +29 °С.

В понедельник, 1 июля, ясно, воздух прогреется до +25 °С.

Во вторник, 2 июля, в первой половине дня возможны дожди разной интенсивности и похолодание - днем не более +21 °С.

В среду, 3 июля, также около +21 °С, однако малооблачно, без осадков.

В четверг, 4 июля, малооблачно, днем до +29, ночью около +22 °С.

В пятницу, 5 июля, до полудня ясно, после обеда возможен дождь, около +29 °С в течение дня.

В субботу, 6 июля, ясно, около +29. В воскресенье, 7 июля, также тепло, но днем возможен небольшой дождь.