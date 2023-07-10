Роспотребнадзор напомнил, как организовать работу в жару

Обычный режим работы в жаркую погоду на открытом воздухе, да и в помещениях без кондиционеров выдержать невозможно, потому региональное управление Роспотребнадзора в связи с предстоящими знойными днями опубликовало рекомендации для работающих в условиях повышенных температур воздуха.

В РПН сообщили, что для параметров микроклимата на рабочих местах установлены гигиенические нормативы. Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма. Санитарным законодательством (обязательными требованиями) изменение установленных трудовыми отношениями режима и графиков работы не регламентируется. Работы в нагревающем микроклимате необходимо проводить при соблюдении мер профилактики перегревания и рекомендаций относительно режима работ:

Сократить продолжительность рабочего дня на один час рекомендуется, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 °С. При повышении температуры до 29 °С - на два часа, при температуре 30,5 °С - на четыре часа.

В помещении с кондиционированием температуру воздуха, во избежание охлаждения организма вследствие большого перепада температур следует поддерживать на уровне 24 - 25 °C.

При температуре наружного воздуха 32,5 °C и выше работа на открытом воздухе должна длиться не более 15-20 минут, после этого должен следовать отдых не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4 - 5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5 - 2 часа для лиц без специальной одежды.

Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 °C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 °C. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая +10 - 15 °C. Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом, предусмотрев выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 л воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут.

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, введение витаминизации пищевых рационов.