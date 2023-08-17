Глава Минприроды рассказал Путину о природных катаклизмах и где ждать жары в августе

Глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание с членами Правительства, одной из тем стали природные катаклизмы: о погоде на август и в целом тенденциях погодных явлений в докладе сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В этом году средняя температура на планете впервые достигла 17,24 °С. Это побило рекорд 2016 года, там было 16,9. Пожары и паводки везде, заметил в начале совещания Путин.

"У нас жарища установилась не только в европейской части, но и в Сибири, во многих регионах 35 градусов. Александр Александрович, какой прогноз?", - обратился к Козлову президент.

Александр Козлов:

- Экстремальность погодных явлений растёт с каждым годом, рекорды обновляются по всему миру практически каждый месяц. Аномальная жара в Красноярске в июле, засуха в Поволжье и Сибири, и это ещё не конец. Прогноз, который мы видим сейчас до конца августа, ‒ это экстремальное тепло в 11 регионах: Калмыкия, Ставрополье, Краснодарский край, Ростовская область, Астрахань, Рязань и все области Черноземья. Помимо жары это лето отметилось и тайфунами, и ливнями, дожди топили Иркутскую область, Краснодарский край, Крым, неделю назад ‒ Приморский край.

С начала года только в нашей стране было зафиксировано 544 опасных гидрометеорологических явления. В прошлом году за этот период их было 438, и большинство из опасных явлений успешно прогнозируются ‒ свыше 96 процентов предупреждений оправдались, которые даёт Росгидромет.

Метания погоды из одной крайности в другую происходят из-за глобального изменения климата. За последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее, чем предыдущее. Это происходит из-за быстрого накопления в атмосфере парниковых газов, которые производит человечество. Только лишь концентрация диоксида углерода за 200 лет выросла в полтора раза, и в совокупности с другими газами это привело к росту средней глобальной температуры на 1,15 градуса. В обычной жизни человек такое даже не почувствует, но в масштабах планеты это, конечно, серьёзные изменения: набегают волны тепла, скачут осадки и растёт уровень Мирового океана – статистика показывает: за 30 лет он поднялся на девять сантиметров.

Глобальная температура будет повышаться минимум до середины века. Даже если сейчас закрутить все краны и остановить производство, климатическая система всё равно движется в сторону потепления, потому что она инерционна.

Мировое научное сообщество с высокой степенью достоверности говорит, что вырастет число тропических циклонов и ураганов. Ухудшится ситуация с наводнениями в Южной и Юго-Восточной Азии, в Европе и Южной Америке. Некоторым островным государствам, особенно в Тихом, Индийском океанах и Карибском бассейне, грозит полное затопление. Засухи и дефицит водных ресурсов будут нарастать в Средиземноморье, Центральной Азии, Америке и Африке.

Для России учёные дают прогноз на увеличение речного стока в Сибири и на Дальнем Востоке. А вот на юге, включая весь бассейн Дона, наоборот, к уменьшению. Например, в Калмыкии дефицит воды ещё более усугубится.

Две трети нашей страны расположены на мерзлоте. Безусловно, под влиянием всеобщего потепления она будет деградировать. Это опасно для строений, для коммуникаций, для комфортного проживания людей. Чтобы понимать, что происходит на глубине, и предупреждать последствия для социальной и экономической инфраструктуры, мы уже в этом году запустили, Владимир Владимирович, по Вашему поручению государственную систему фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты. За три года по всей стране мы должны разместить 140 станций, данные которых будут поступать учёным для последующих анализов.

Но я хотел бы отметить, что наша страна находится в более выгодном положении, нежели другие государства. Большая территория и разнообразие климатических условий – это наше преимущество. Например, в земледелии можно будет использовать позднеспелые посевные сорта, которые будут урожайными, а завоз продуктов для районов Крайнего Севера станет более доступным.

То, что происходит с климатом сейчас и будет в ближайшие десятилетия, ‒ это неизбежность. Как бы человечество сегодня ни пыталось сокращать выбросы парниковых газов, эти действия окажут влияние на климат лишь во второй половине века. Это крайне важно для будущих поколений, но совершенно недостаточно для нынешних. Сейчас нужны меры по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности.

Наши научные исследовательские институты – это Главная геофизическая обсерватория Росгидромета и Институт вычислительной математики РАН – уже делают сценарные прогнозы изменения климата по каждому региону. Эту информацию нужно погружать в планирование строительства и ремонта различных объектов.

Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или принимать решения о переселении людей; готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. Например, в Калмыкии были, по поручению Михаила Владимировича [Мишустина] уже делаем строительно-техническую экспертизу. Соответственно, закончим – сразу приступим к строительству.

Прогнозируем таяние мерзлоты – и необходимо будет укреплять подземные коммуникации. По информации нашего Минэкономразвития, на июль этого года пока только 59 регионов утвердили свои планы по адаптации. Это как раз тот документ, в рамках которого, мне кажется, можно реагировать и оперативно опережать.

Диалог науки и власти положен в основу Федеральной научно-технической программы в области экологического развития и климатических изменений. С прошлого года, по Вашему поручению, которое Вы дали на Совете по науке и образованию в прошлом году, мы реализуем инновационный проект государственного значения. Он называется "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ".

Одна из её ключевых задач, но не единственная, – это получать достоверные данные для построения климатических прогнозов и для того, чтобы отстаивать позиции России, в том числе в международных климатических спорах, потому что справиться с нервозностью климата можно только взвешенным и осознанным поведением.

На сегодняшний день учёные, например, уже провели первичные измерения концентрации метана, усовершенствовали методики для мониторинга озона с помощью российских спутников и многое другое".