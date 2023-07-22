Как утолить жажду в жару, рассказала консультант по питанию

Существует ошибочное мнение, что жажду лучше утолить чем-то прохладным, ледяным.

Выбирая напитки со льдом, мы не помогаем организму остыть. Чтобы усвоить холодный напиток, нашему организму нужно его согреть до температуры тела, а для этого приходится увеличивать выработку тепла, пояснила фитнес-тренер и консультант по питанию Елена Хардина. В итоге нам становится еще жарче, и ожидаемого эффекта охлаждения не получаем.

– Не помогут утолить жажду сладкие напитки и соки. Для усвоения большого количества углеводов организму нужна энергия и вода, поэтому в результате мы лишь еще больше хотим пить. Не стоит также выбирать кофе или кофейные напитки, обладающие мочегонным эффектом. Такое спасение от жары приведет лишь к обезвоживанию, – рассказала Елена Хардина.

Самое эффективное средство в борьбе с жарой и жаждой самое простое – чистая вода. Летом можно радовать себя самостоятельно приготовленной детокс-водой с добавлением фруктов, зелени и специй. По свойствам такой напиток ничем не отличается от обычной питьевой воды, но может стать подмогой для тех, кому трудно осилить необходимое количество жидкости в день за счет приятного запаха и вкуса, сообщает "Тюменская область сегодня".