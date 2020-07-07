Тюмень за день: 7 июля

18:00 07 июля 2020
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В Тюменской области 78 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 3 638 случаев COVID-19.

Тюменцу, убившему стрелка из "Кристалла", вынесли приговор

Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Тюмени ношение масок в автобусах станет обязательным

Требования по соблюдению масочного режима также распространяются на пассажиров, водителей и кондукторов.

Теги: Тюмень за день
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