Тюмень за день: 7 июля

В Тюменской области 78 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 3 638 случаев COVID-19.
Тюменцу, убившему стрелка из "Кристалла", вынесли приговор
Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В Тюмени ношение масок в автобусах станет обязательным
Требования по соблюдению масочного режима также распространяются на пассажиров, водителей и кондукторов.
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