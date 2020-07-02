Тюмень за день: 2 июля

В Тюменской области поправки в Конституцию поддержали более 85% участников голосования
Об итогах голосования 2 июля рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.
В Тюменской области 76 случаев коронавируса за сутки
Всего на территории региона зафиксирован 3 231 случай COVID-19.
В Тюменской области бизнес реструктурировал кредиты на 13 млрд рублей
Представители малого и среднего предпринимательства Тюменской области направили в банки более 1,8 тысяч обращений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы.
На улице Максима Горького ограничат движение до осени
На одном из участков улицы пройдет капитальный ремонт теплосети.
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