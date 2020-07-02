Тюмень за день: 2 июля

18:00 02 июля 2020
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В Тюменской области поправки в Конституцию поддержали более 85% участников голосования

Об итогах голосования 2 июля рассказал председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Халин.

В Тюменской области 76 случаев коронавируса за сутки

Всего на территории региона зафиксирован 3 231 случай COVID-19.

В Тюменской области бизнес реструктурировал кредиты на 13 млрд рублей

Представители малого и среднего предпринимательства Тюменской области направили в банки более 1,8 тысяч обращений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы.

На улице Максима Горького ограничат движение до осени

На одном из участков улицы пройдет капитальный ремонт теплосети.

 

Теги: Тюмень за день
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