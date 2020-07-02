Тюмень за день: 2 июля

Представители малого и среднего предпринимательства Тюменской области направили в банки более 1,8 тысяч обращений на реструктуризацию кредитов и кредитные каникулы.

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