В Тюмени 24 июня автобусы будут ходить по графику выходных

15:07 22 июня 2020
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В областном центре в среду, 24 июня, объявленную нерабочим днем, городской пассажирский транспорт Тюмени будет курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Тюменцы могут уточнить расписание движения автобусов по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru  или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".

Теги: Тюменьгортранс
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