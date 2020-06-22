В Тюмени 24 июня автобусы будут ходить по графику выходных

В областном центре в среду, 24 июня, объявленную нерабочим днем, городской пассажирский транспорт Тюмени будет курсировать по графику выходного дня. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Тюменцы могут уточнить расписание движения автобусов по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте tgt72.ru или в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт".