У маршрута № 151 меняется схема движения

В Тюмени с 20 июня в схему движения маршрута №151 "Центральный рынок — с/о Лесная поляна" включается остановочный пункт "ул. Варшавская" при движении в сторону улицы Федюнинского. Об этом сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.