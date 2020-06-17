У маршрута № 151 меняется схема движения

15:01 17 июня 2020
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В Тюмени с 20 июня в схему движения маршрута №151 "Центральный рынок — с/о Лесная поляна" включается остановочный пункт "ул. Варшавская" при движении в сторону улицы Федюнинского. Об этом сообщает Тюменьгортранс.                

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и  по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобусы , Тюменьгортранс
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