У автобусов №52 и №60 добавится остановка

В Тюмени с 20 июня в схемы движения маршрутов №52 "Сквер им. Немцова — ЖК Москва" и №60 "ул. Городская — Сквер Петра Потапова" включается остановка при движении в сторону улицы Волгоградской.

Это остановочный пункт "Лицей №34" по улице Восстания, 13, также остановочный пункт "Лицей №34" в районе дома №127 по улице Карла Маркса переименован на "Детский сад №50".

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.