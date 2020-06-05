Тюмень за день: 5 июня

В Тюменской области 36 новых случаев коронавируса
Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 93 лет с сопутствующими хроническими заболеваниями.
Галина Шарухо: в Тюменской области снижаются темпы прироста заражения коронавирусом
Об этом свидетельствует уменьшение в 1,6 раза регистрируемой заболеваемости с 349 случаев на 20 неделе до 213 случаев за 22 неделю.
На выходных в Тюмени пустят больше автобусов до кладбищ
Изменится расписание маршрутов №32 и №121.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru