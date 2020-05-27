Тюмень за день: 27 мая

В Тюменской области зарегистрировано около 10,5 тысяч случаев присасывания клещей

Первый в этом году случай заболевания клещевым боррелиозом зарегистрирован 14 мая, случаев заболевания клещевым энцефалитом пока не выявлено.

В Тюменской области 42 случая коронавируса за сутки

Всего на территории региона зарегистрировано 1 532 случая COVID-19.

Тюменца, считавшегося умершим, обвиняют в убийстве

В июле 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тюмени.