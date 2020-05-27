Тюмень за день: 27 мая

В Тюменской области зарегистрировано около 10,5 тысяч случаев присасывания клещей
Первый в этом году случай заболевания клещевым боррелиозом зарегистрирован 14 мая, случаев заболевания клещевым энцефалитом пока не выявлено.
В Тюменской области 42 случая коронавируса за сутки
Всего на территории региона зарегистрировано 1 532 случая COVID-19.
Тюменца, считавшегося умершим, обвиняют в убийстве
В июле 2008 года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения жителя Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru