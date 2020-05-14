Тюмень за день: 14 мая

В Тюменской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу

Всего на территории региона зафиксировано 1018 случаев заболевания коронавирусом.

Найденные в Спасской церкви останки предстоит исследовать судмедэкспертам

Гроб с человеческими останками был обнаружен в подвале алтарной части северного придела церкви.

Тюменцам напоминают о запрете на посещение лесов

С начала года на территории Тюменской области зафиксировано и ликвидировано 70 лесных пожаров.