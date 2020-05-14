Тюмень за день: 14 мая

В Тюменской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу
Всего на территории региона зафиксировано 1018 случаев заболевания коронавирусом.
Найденные в Спасской церкви останки предстоит исследовать судмедэкспертам
Гроб с человеческими останками был обнаружен в подвале алтарной части северного придела церкви.
Тюменцам напоминают о запрете на посещение лесов
С начала года на территории Тюменской области зафиксировано и ликвидировано 70 лесных пожаров.
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