Тюмень за день: 14 мая

18:25 14 мая 2020
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В Тюменской области число заболевших COVID-19 превысило тысячу

Всего на территории региона зафиксировано 1018 случаев заболевания коронавирусом.

Найденные в Спасской церкви останки предстоит исследовать судмедэкспертам

Гроб с человеческими останками был обнаружен в подвале алтарной части северного придела церкви.

Тюменцам напоминают о запрете на посещение лесов

С начала года на территории Тюменской области зафиксировано и ликвидировано 70 лесных пожаров.

Теги: Тюмень за день
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