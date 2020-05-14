Тюмень за день: 13 мая

Тюменские магазины и аптеки подготовились к введению масочного режима
В регионе действует масочный режим, но если еще сегодня он носит лишь рекомендательный характер, то уже завтра, 14 мая, в общественных местах, магазинах автобусах и такси без маски появляться нельзя.
В Тюмени выходят на рейсы дачные автобусы
Завтра, 14 мая, в Тюмени начинается транспортное обслуживание садовых обществ сезонными маршрутами.
В Тюменской области 75 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19.
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