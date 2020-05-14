Тюмень за день: 13 мая

Тюменские магазины и аптеки подготовились к введению масочного режима

В регионе действует масочный режим, но если еще сегодня он носит лишь рекомендательный характер, то уже завтра, 14 мая, в общественных местах, магазинах автобусах и такси без маски появляться нельзя.

В Тюмени выходят на рейсы дачные автобусы

Завтра, 14 мая, в Тюмени начинается транспортное обслуживание садовых обществ сезонными маршрутами.

В Тюменской области 75 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зарегистрировано 977 случаев заболевания COVID-19.