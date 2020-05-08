Тюмень за день: 8 мая

Елена Майер рассказала, как Тюменская область отпразднует День Победы
В связи со сложной эпидобстановкой по коронавирусу большая часть мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проходят в дистанционном формате.
В Тюменской области за сутки 24 случая коронавируса
Всего в регионе зафиксировано 707 случаев коронавируса.
Тюменцы возвращаются домой из-за границы
Утренним рейсом "Уральских авиалиний" 8 мая в Екатеринбург из Тель-Авива прибыли два жителя Тюменской области.
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