Тюмень за день: 7 мая

Число жертв коронавируса в Тюмени увеличилось до 5 человек
В Тюменской области скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 80 лет.
В Тюменской области почти на две трети упали продажи квартир
Сегодня в регионе на свободном рынке более 12 тысяч новых квартир.
На улице Максима Горького ограничат движение
Там пройдут работы на теплосетях.
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