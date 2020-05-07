Тюмень за день: 7 мая

18:23 07 мая 2020
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Число жертв коронавируса в Тюмени увеличилось до 5 человек

В Тюменской области скончался еще один пациент с подтвержденным коронавирусом. Мужчине было 80 лет.

В Тюменской области почти на две трети упали продажи квартир

Сегодня в регионе на свободном рынке более 12 тысяч новых квартир.

На улице Максима Горького ограничат движение

Там пройдут работы на теплосетях.

Теги: Тюмень за день
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