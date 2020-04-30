Тюмень за день: 30 апреля

Тюменцев призывают провести майские праздники дома
За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в Тюменской области увеличилось на 15 человек, всего на территории региона зафиксировано 435 случаев заболевания COVID-19.
В лесах Тюменской области выросло число пожаров по вине человека
По состоянию на 29 апреля в области произошло 42 лесных пожара на общей площади 409,58 га, из них 36 — по вине человека
В праздники тюменские волонтеры работают в прежнем режиме
Добровольцы будут доставлять необходимые продукты и лекарства в штатном режиме.
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