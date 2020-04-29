Тюмень за день: 29 апреля

В Тюменской области 16 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В праздники в Тюмени автобусы будут ходить по графику воскресенья

С 1 по 5 мая включительно, а также с 9 по 11 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 мая

Если ситуация по коронавирусу в регионе будет стабильной, то с 12 мая установленные ограничения начнут постепенно снимать.