Тюмень за день: 29 апреля

18:42 29 апреля 2020
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В Тюменской области 16 новых случаев коронавируса

Всего на территории региона зафиксировано 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В праздники в Тюмени автобусы будут ходить по графику воскресенья

С 1 по 5 мая включительно, а также с 9 по 11 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 мая

Если ситуация по коронавирусу в регионе будет стабильной, то с 12 мая установленные ограничения начнут постепенно снимать.

Теги: Тюмень за день
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