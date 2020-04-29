Тюмень за день: 29 апреля

В Тюменской области 16 новых случаев коронавируса
Всего на территории региона зафиксировано 420 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В праздники в Тюмени автобусы будут ходить по графику воскресенья
С 1 по 5 мая включительно, а также с 9 по 11 мая включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 11 мая
Если ситуация по коронавирусу в регионе будет стабильной, то с 12 мая установленные ограничения начнут постепенно снимать.
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