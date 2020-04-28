Тюмень за день: 28 апреля

Тюменцам разъяснили, как будет выплачиваться повышенное пособие по безработице

Пособие выплачивается пропорционально количеству дней, в течение которых человек состоит на учете как безработный.

Ольга Кузнечевских рассказала о возвращающихся из-за границы тюменцах

Всех прибывших размещают в обсерваторе на две недели.

В Тюмени неделю ищут пропавшую девочку-подростка

Валерия ушла из дома вечером 21 апреля.