Тюмень за день: 28 апреля

18:19 28 апреля 2020
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Тюменцам разъяснили, как будет выплачиваться повышенное пособие по безработице

Пособие выплачивается пропорционально количеству дней, в течение которых человек состоит на учете как безработный.

Ольга Кузнечевских рассказала о возвращающихся из-за границы тюменцах

Всех прибывших размещают в обсерваторе на две недели.

В Тюмени неделю ищут пропавшую девочку-подростка

Валерия ушла из дома вечером 21 апреля.

Теги: Тюмень за день
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