Тюмень за день: 28 апреля

Тюменцам разъяснили, как будет выплачиваться повышенное пособие по безработице
Пособие выплачивается пропорционально количеству дней, в течение которых человек состоит на учете как безработный.
Ольга Кузнечевских рассказала о возвращающихся из-за границы тюменцах
Всех прибывших размещают в обсерваторе на две недели.
В Тюмени неделю ищут пропавшую девочку-подростка
Валерия ушла из дома вечером 21 апреля.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru