Тюмень за день: 27 апреля

Тюменцев призывают не нарушать самоизоляцию в ближайшие недели

Под наблюдением специалистов остаются около 6 тыс. человек.

Инфляция в УрФО сравнялась с общероссийской

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в марте 2020 года выросла до 2,5% (в феврале – 2,2%), сравнявшись с показателем в целом по России.

Тюменские музеи запустили рубрику с рассказами о местных героях

Организаторы начали знакомство с нашими земляками-героями с Якова Николаевича Неумоева.