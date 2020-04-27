Тюмень за день: 27 апреля

18:42 27 апреля 2020
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Тюменцев призывают не нарушать самоизоляцию в ближайшие недели

Под наблюдением специалистов остаются около 6 тыс. человек.

Инфляция в УрФО сравнялась с общероссийской

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе (УрФО) в марте 2020 года выросла до 2,5% (в феврале – 2,2%), сравнявшись с показателем в целом по России.

Тюменские музеи запустили рубрику с рассказами о местных героях

Организаторы начали знакомство с нашими земляками-героями с Якова Николаевича Неумоева.

Теги: Тюмень за день
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