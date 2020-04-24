Тюмень за день: 24 апреля

18:00 24 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Городские леса Тюмени начали обрабатывать от клещей

Уже обработаны от клещей участки вдоль улицы Дружбы.

В городах и селах, где выявлен коронавирус, проведут дезинфекцию

Обработке с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств подлежат улицы и (или) места общего пользования.

В Тюменской области коронавирус нашли еще у 16 человек

Всего на территории региона зарегистрировано 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020