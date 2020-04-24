Тюмень за день: 24 апреля

Городские леса Тюмени начали обрабатывать от клещей
Уже обработаны от клещей участки вдоль улицы Дружбы.
В городах и селах, где выявлен коронавирус, проведут дезинфекцию
Обработке с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих средств подлежат улицы и (или) места общего пользования.
В Тюменской области коронавирус нашли еще у 16 человек
Всего на территории региона зарегистрировано 357 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru