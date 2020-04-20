Тюмень за день: 20 апреля

18:07 20 апреля 2020
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Тюменцам разъясняют, как получить кредитные каникулы

Заемщик, попавший в трудную финансовую ситуацию из-за эпидемии коронавируса, может приостановить или снизить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев.

Среди тюменцев, заболевших коронавирусом, 65% чувствуют себя удовлетворительно

В медучреждениях под контролем врачей остаются 224 человека.

О нарушениях оплаты труда тюменцы могут сообщить в прокуратуру

Вся поступившая информация будет проверена.

Теги: Тюмень за день
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