Тюмень за день: 20 апреля

Тюменцам разъясняют, как получить кредитные каникулы
Заемщик, попавший в трудную финансовую ситуацию из-за эпидемии коронавируса, может приостановить или снизить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев.
Среди тюменцев, заболевших коронавирусом, 65% чувствуют себя удовлетворительно
В медучреждениях под контролем врачей остаются 224 человека.
О нарушениях оплаты труда тюменцы могут сообщить в прокуратуру
Вся поступившая информация будет проверена.
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