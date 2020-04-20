Тюмень за день: 20 апреля

Заемщик, попавший в трудную финансовую ситуацию из-за эпидемии коронавируса, может приостановить или снизить выплаты по кредитам на срок до шести месяцев.

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