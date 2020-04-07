На трассах Тюмень — Омск и Курган — Тюмень ограничат движение

В связи со сложными погодными и дорожными условиями сегодня, 7 апреля, с 19 часов для грузового и общественного транспорта будет ограничено движение по федеральным автодорогам Тюмень — Омск и Курган — Тюмень, проходящим по территории Тюменской области.

Ограничения продлятся до устранения подрядными организациями зимней скользкости и улучшения погодных условий. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Водителей призывают отнестись с ответственностью к введенным ограничениям, а также выбирать скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, не выезжать в дальние поездки на летней резине.