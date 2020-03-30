Медики спасли маленького тюменца, выпившего лекарство от насморка

В Тюмени медики скорой помощи оказали экстренную помощь 2-летнему мальчику с серьезным отравлением. Ребенок по недосмотру выпил половину упаковки капель от насморка, а остатки лекарства принес маме.
Спустя пару часов после инцидента самочувствие мальчика ухудшилось: он стал вялым, сонливым и бледным. Мать вызвала скорую.
Состояние ребенка медики оценили как средней степени тяжести: температура тела была низкой, что говорило о возникшей надпочечниковой недостаточности.
"Фельдшерская бригада приняла все меры для уменьшения негативного последствия: ребенку провели медикаментозную терапию и зондовое промывание желудка. После оказанной помощи маленького пациента доставили в токсикологическое отделение", — рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.
Специалисты скорой помощи напоминают взрослым, что если на их глазах ребенок выпил или съел что-то абсолютно несъедобное, то самая эффективная первая помощь — надавить пальцем на корень языка и вызвать рвоту, затем дать воды и повторно вызвать рвоту. Незамедлительно нужно обратиться в скорую помощь.
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