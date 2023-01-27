Очередной продавец смертельного суррогата в Тюмени отправится в колонию

Ленинский районный суд Тюмени приговорил 47-летнеготюменца к 5,5 года колонии общего режима за хранение и сбыт в крупном размере по предварительному сговору немаркированной алкогольной продукции, которой из-за содержащегося в ней метанола, погибли 10 человек.

Обвиняемый с 31 августа по 31 декабря 2021 год, находясь в сговоре со своими знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, получил от них не менее 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Контрафактный алкоголь злоумышленник хранил с целью сбыта и поставлял своим подельникам для реализации в магазины Тюмени.

"Ровшану Дашдамирову назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с Дашдамирова 200 000 рублей", - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

По данным регионального СУСК, в январе 2021 года в связи со смертельным отравлением суррогатным алкоголем были арестованы 14 человек. По подсчетам редакции, приговор заслушали уже 8 фигурантов, при этом в середине декабря сообщалось об аресте нового обвиняемого по делу. Ход расследования всех связанных с этим уголовный дел находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.