В Тюмени разыскивают виновных в смертельном отравлении метанолом двух человек

Мужчина и женщина 1989 и 1961 годов рождения в Тюмени погибли после употребления суррогата, содержащего метиловый спирт. Следователи завели уголовное дело и устанавливает лиц, причастных к данному преступлению, сообщает СУ СК по Тюменской области. .

По версии следствия, неустановленные лица торговали суррогатом с января 2023 года.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", – следует из сообщения пресс-службы.

Обыски на месте происшествия и по месту жительства уже проведены, силовики допрашивают свидетелей, устанавливают точки сбыта и хранения суррогата, назначены необходимые экспертизы. Расследование дела находится на контроле руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Кублякова.

Ранее сообщалось, что в январе 2022 года региональное управление СК информировало об арестах 14 человек в связи с отравлением людей метанолом в Тюмени, расследование уголовных дел было на контроле в центральном аппарате СК. По многим суд уже вынес обвинительные приговоры.